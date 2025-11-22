Téléthon Saint-Voir Foyer Rural Saint-Voir

Téléthon Saint-Voir

Foyer Rural 28 route de Jaligny-Sur-Besbre Saint-Voir Allier

Tarif : – – 5 EUR

Belote

Début : 2025-11-22 14:30:00

fin : 2025-11-22 20:00:00

2025-11-22

Concours de belote, jeux de société, tombola.

Buvette, pâtisseries maison, crêpes.

Foyer Rural 28 route de Jaligny-Sur-Besbre Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 64 26 94 mairie@saint-voir.fr

English :

Belote competition, board games, tombola.

Refreshment bar, home-made pastries, crêpes.

German :

Belote-Wettbewerb, Gesellschaftsspiele, Tombola.

Getränke, hausgemachtes Gebäck, Crêpes.

Italiano :

Gara di belote, giochi da tavolo, tombola.

Bar per rinfreschi, dolci fatti in casa, crêpes.

Espanol :

Concurso de belote, juegos de mesa, tómbola.

Bar de refrescos, bollería casera, crepes.

