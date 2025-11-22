Téléthon Saint-Voir Foyer Rural Saint-Voir
Téléthon Saint-Voir Foyer Rural Saint-Voir samedi 22 novembre 2025.
Téléthon Saint-Voir
Foyer Rural 28 route de Jaligny-Sur-Besbre Saint-Voir Allier
Tarif : – – 5 EUR
Belote
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 14:30:00
fin : 2025-11-22 20:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Concours de belote, jeux de société, tombola.
Buvette, pâtisseries maison, crêpes.
.
Foyer Rural 28 route de Jaligny-Sur-Besbre Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 64 26 94 mairie@saint-voir.fr
English :
Belote competition, board games, tombola.
Refreshment bar, home-made pastries, crêpes.
German :
Belote-Wettbewerb, Gesellschaftsspiele, Tombola.
Getränke, hausgemachtes Gebäck, Crêpes.
Italiano :
Gara di belote, giochi da tavolo, tombola.
Bar per rinfreschi, dolci fatti in casa, crêpes.
Espanol :
Concurso de belote, juegos de mesa, tómbola.
Bar de refrescos, bollería casera, crepes.
L’événement Téléthon Saint-Voir Saint-Voir a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire