Téléthon Séances de photographie Le Sémaphore Trébeurden

Téléthon Séances de photographie

Le Sémaphore 9 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:30:00

Date(s) :

2025-12-06

A l’occasion du Téléthon , un photographe professionnel vous propose des séances photos en compagnie du Père Noël ou en famille. 1 cadeau sera remis par le Père Noël à chaque enfant. .

