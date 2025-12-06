Téléthon Séances de photographie Le Sémaphore Trébeurden

Téléthon Séances de photographie Le Sémaphore Trébeurden samedi 6 décembre 2025.

Téléthon Séances de photographie

Le Sémaphore 9 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 12:30:00

2025-12-06

A l'occasion du Téléthon , un photographe professionnel vous propose des séances photos en compagnie du Père Noël ou en famille. 1 cadeau sera remis par le Père Noël à chaque enfant.

Le Sémaphore 9 Rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d'Armor Bretagne  

