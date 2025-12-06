Téléthon Séances de tir au but Mers-les-Bains
Mers-les-Bains Somme
Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
2025-12-06
Séances de tir au but (ouvert à tous) organisé par l’association de football de Mers AC dans le cadre du Téléthon.
Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 81 95 40 05
English :
Goal-shooting sessions (open to all) organized by the Mers AC soccer association as part of the Telethon.
German :
Torwandschießen (offen für alle), organisiert vom Fußballverein Mers AC im Rahmen des Telethons.
Italiano :
Sessioni di tiro in porta (aperte a tutti) organizzate dall’associazione calcistica Mers AC nell’ambito di Telethon.
Espanol :
Sesiones de tiro a puerta (abiertas a todos) organizadas por la asociación de fútbol Mers AC en el marco del Teletón.
