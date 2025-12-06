Téléthon Segré Segré Segré-en-Anjou Bleu

Téléthon Segré

Segré 1 Chemin du Stade Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06 15:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Téléthon édition 2025 6 Décembre 2025

L’équipe Téléthon vous propose cette année des Parcours randos au choix. Avec la participation de CAPA2 et Dunes d’Espoir.

7 ; 12 ; 15 ; 26 km

En marchant, en courant, à vélo au rythme qui vous convient, à l’heure qui vous convient.

Départ et arrivée au Stade des Mines.

Restauration sur place. .

Segré 1 Chemin du Stade Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 17 83 contact@segreenanjoubleu.fr

English :

Telethon 2025 December 6, 2025

German :

Telethon-Ausgabe 2025 6. Dezember 2025

Italiano :

Telethon 2025 6 dicembre 2025

Espanol :

Telemaratón 2025 6 de diciembre de 2025

L’événement Téléthon Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme Anjou bleu