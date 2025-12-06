Téléthon Segré Segré Segré-en-Anjou Bleu

Téléthon Segré samedi 6 décembre 2025.

Téléthon Segré

Segré 1 Chemin du Stade Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : 2025-12-06
Début : 2025-12-06 09:30:00
fin : 2025-12-06 15:00:00

Date(s) :
2025-12-06

Téléthon édition 2025 6 Décembre 2025
L’équipe Téléthon vous propose cette année des Parcours randos au choix. Avec la participation de CAPA2 et Dunes d’Espoir.
7 ; 12 ; 15 ; 26 km
En marchant, en courant, à vélo au rythme qui vous convient, à l’heure qui vous convient.
Départ et arrivée au Stade des Mines.
Restauration sur place.   .

Segré 1 Chemin du Stade Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 17 83  contact@segreenanjoubleu.fr

English :

Telethon 2025 December 6, 2025

German :

Telethon-Ausgabe 2025 6. Dezember 2025

Italiano :

Telethon 2025 6 dicembre 2025

Espanol :

Telemaratón 2025 6 de diciembre de 2025

