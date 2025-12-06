Téléthon Serma-soupes Moulins-Engilbert

Téléthon Serma-soupes

Place du Champ de Foire Moulins-Engilbert Nièvre

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 13:00:00

Le Centre d’Action Sociale de Sermage, en association avec les Toques Nivernaises, la ferme l’Huis Périgou et le supermarché Bi1, vous invite à une vente de soupes et de confitures à partir de 9h sur la place du Champ de Foire de Moulins-Engilbert. Les fonds récoltés seront reversés à l’association AFM Téléthon. .

Place du Champ de Foire Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 63 49

