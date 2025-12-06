Téléthon Serma-soupes Moulins-Engilbert
Téléthon Serma-soupes Moulins-Engilbert samedi 6 décembre 2025.
Téléthon Serma-soupes
Place du Champ de Foire Moulins-Engilbert Nièvre
Le Centre d’Action Sociale de Sermage, en association avec les Toques Nivernaises, la ferme l’Huis Périgou et le supermarché Bi1, vous invite à une vente de soupes et de confitures à partir de 9h sur la place du Champ de Foire de Moulins-Engilbert. Les fonds récoltés seront reversés à l’association AFM Téléthon. .
Place du Champ de Foire Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 63 49
