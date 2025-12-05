Téléthon Serres-Castet
Téléthon Serres-Castet vendredi 5 décembre 2025.
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Pendant les pauses vente de porte-clés (collège)
15h vente de crêpes et boissons (Centre Alexis Peyret)
16h30 vente d’objets confectionnés par les enfants de l’école par APE (Ecole-CLSH)
21h spectacle centre Alexis Peyret. 1ere partie section gymnastique rythmique Amicale Laïque et l’Union gymnique paloise. 2ème partie 21h30 section danse Amicale Laïque. .
Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 90 08 telethon.serrescastet@gmail.com
