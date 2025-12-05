Téléthon

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Pendant les pauses vente de porte-clés (collège)

15h vente de crêpes et boissons (Centre Alexis Peyret)

16h30 vente d’objets confectionnés par les enfants de l’école par APE (Ecole-CLSH)

21h spectacle centre Alexis Peyret. 1ere partie section gymnastique rythmique Amicale Laïque et l’Union gymnique paloise. 2ème partie 21h30 section danse Amicale Laïque. .

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

