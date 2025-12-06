Téléthon Serres-Castet
Téléthon Serres-Castet samedi 6 décembre 2025.
De 8h30/12h30 lavage de voitures, organisé par la section cyclo de l’Amicale Laïque (piscine).
8h départ des marches, organisées par Blabl’Ardits et les Alezapieds (Place des 4 saisons).
9h30 vente de crêpes, tombola et vente d’objets (déco de Noël) par la section patchwork et l’Amicale Laïque ainsi que du vin chaud. Stand section peinture (place des 4 Saisons).
10h vente de vin chaud et d’objets confectionnés par les enfants APE, et
animation avec les pompiers, promenade en camion, gestes 1er secours, vente de porte-clés (place des 4 Saisons).
13h repas garbure et dessert (salle Liben) réservation avant le 28/11.
15h loto, vente de crêpes et boissons (Salle Liben). .
Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 90 08 telethon.serrescastet@gmail.com
