TÉLÉTHON Seysses samedi 6 décembre 2025.

VILLAGE Seysses Haute-Garonne

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 23:30:00

2025-12-06

La ville de Seysses organise une journée à l’occasion du téléthon en partenariat avec diverses associations de la ville. Des activités seront à retrouver à la salle des fêtes, au gymnase Brianna Vidé et dans Seysses .

VILLAGE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 infos@mairie-seysses.fr

English :

The town of Seysses is organizing a day to mark the telethon.

German :

Die Stadt Seysses organisiert einen Tag anlässlich des Telethons.

Italiano :

La città di Seysses sta organizzando una giornata in occasione di Telethon.

Espanol :

La ciudad de Seysses organiza una jornada con motivo del telemaratón.

L’événement TÉLÉTHON Seysses a été mis à jour le 2025-10-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE