TÉLÉTHON Seysses

Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 23:30:00
La ville de Seysses organise une journée à l’occasion du téléthon en partenariat avec diverses associations de la ville. Des activités seront à retrouver à la salle des fêtes, au gymnase Brianna Vidé et dans Seysses .
VILLAGE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 infos@mairie-seysses.fr
English :
The town of Seysses is organizing a day to mark the telethon.
German :
Die Stadt Seysses organisiert einen Tag anlässlich des Telethons.
Italiano :
La città di Seysses sta organizzando una giornata in occasione di Telethon.
Espanol :
La ciudad de Seysses organiza una jornada con motivo del telemaratón.
