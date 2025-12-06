Téléthon Signy l’Abbaye Signy-l’Abbaye

Téléthon Signy l’Abbaye

Salle des fêtes Signy-l’Abbaye Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Journée en faveur du Téléthon à Signy l’Abbaye le samedi 6 décembre de 9h à 20h ! au programme 9h à 12h30: ouverture des portes, Balade en calèche, stand de tatouages éphémères, atelier photos, défis vélo et cours de secourisme avec le SDIS 10h30: Cours instrumental avec Musique pour tous 12h: Représentation du groupe Débonn’aires 12h30 à 14h: Pause frites 14h: Défi vélo, atelier photos, cours de secourisme, atelier peinture, cours de madison avec Cindy de Musique pour tous 15h30: danse en ligne 16h: Fin du défi VTT et jeu de culture générale 17h30: Danse en ligne 18h: Karaoké

.

Salle des fêtes Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 6 42 28 14 02 adelieferrer@gmail.com

English :

Telethon Day at Signy l’Abbaye on Saturday, December 6 from 9am to 8pm! program: 9am to 12:30pm: doors open, horse-drawn carriage ride, ephemeral tattoo stand, photo workshop, bike challenge and first-aid course with the SDIS 10:30am: Instrumental course with Musique pour tous 12pm: Performance by the Débonn’aires group 12:30pm to 2pm: French fries break 2pm: Bike challenge, photo workshop, first aid class, painting workshop, madison class with Cindy from Musique pour tous 3:30pm: Line dancing 4pm: End of mountain bike challenge and general knowledge game 5:30pm: Line dancing 6pm: Karaoke

German :

Tag zugunsten des Telethon in Signy l’Abbaye am Samstag, den 6. Dezember von 9 bis 20 Uhr! programm: 9 bis 12.30 Uhr: Öffnung der Türen, Kutschenfahrt, Stand mit vergänglichen Tattoos, Fotoatelier, Fahrrad-Challenge und Erste-Hilfe-Kurs mit dem SDIS 10.30 Uhr: Instrumentalunterricht mit Musique pour tous 12 Uhr: Auftritt der Gruppe Débonn’aires 12.30 bis 14 Uhr: Pommes frites 14 Uhr: Fahrrad-Challenge, Foto-Workshop, Erste-Hilfe-Kurs, Mal-Workshop, Madison-Kurs mit Cindy von Musique pour tous 15.30 Uhr: Line Dance 16 Uhr: Ende des Mountainbike-Challenge und Spiel zur Allgemeinbildung 17.30 Uhr: Line Dance 18 Uhr: Karaoke

Italiano :

Giornata a favore di Telethon a Signy l’Abbaye sabato 6 dicembre dalle 9.00 alle 20.00! in programma: dalle 9 alle 12.30: apertura delle porte, giro in carrozza, stand di tatuaggi effimeri, laboratorio fotografico, sfida in bicicletta e corso di primo soccorso con la SDIS 10.30: lezione di strumento con Musique pour tous 12.00: esibizione del gruppo Débonn’aires 12.30-14.00: Pausa chip 14.00: Sfida in bicicletta, laboratorio fotografico, corso di primo soccorso, laboratorio di pittura, lezione di madison con Cindy di Musique pour tous 15.30: Ballo in linea 16.00: Fine della sfida in mountain bike e gioco di conoscenza generale 17.30: Ballo in linea 18.00: Karaoke

Espanol :

Jornada a beneficio del Teletón en Signy l’Abbaye el sábado 6 de diciembre de 9.00 a 20.00 h programa: De 9.00 a 12.30 h: apertura de puertas, paseo en calesa, puesto de tatuajes efímeros, taller de fotografía, desafío en bicicleta y curso de primeros auxilios con la SDIS 10.30 h: clase de instrumento con Musique pour tous 12.00 h: actuación del grupo Débonn’aires De 12.30 a 14.00 h: Pausa para las patatas fritas 14.00 h: Desafío en bicicleta, taller de fotografía, curso de primeros auxilios, taller de pintura, clase de madison con Cindy de Musique pour tous 15.30 h: Baile en línea 16.00 h: Fin del desafío en bicicleta de montaña y juego de cultura general 17.30 h: Baile en línea 18.00 h: Karaoke

L’événement Téléthon Signy l’Abbaye Signy-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-11-25 par Ardennes Tourisme