Téléthon Soirée Cinéma Le Hérisson Léré vendredi 28 novembre 2025.
Léré Cher
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Projection du Film tourné à Léré Le Hérisson
L’association Léré-Mémo organise une soirée cinéma d’une heure quarante .
Film Le Hérisson tourné dans la commune en 1987 avec la participation de la population comme figurant, (inscription en mairie). .
Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 60 01
English :
Screening of the film shot in Léré Le Hérisson (The Hedgehog)
German :
Vorführung des in Léré gedrehten Films Le Hérisson (Der Igel)
Italiano :
Proiezione del film girato a Léré Le Hérisson (Il riccio)
Espanol :
Proyección de la película rodada en Léré Le Hérisson (El Erizo)
