Téléthon Soirée Cinéma Le Hérisson

Léré Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Projection du Film tourné à Léré Le Hérisson

L’association Léré-Mémo organise une soirée cinéma d’une heure quarante .

Film Le Hérisson tourné dans la commune en 1987 avec la participation de la population comme figurant, (inscription en mairie). .

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 60 01

English :

Screening of the film shot in Léré Le Hérisson (The Hedgehog)

German :

Vorführung des in Léré gedrehten Films Le Hérisson (Der Igel)

Italiano :

Proiezione del film girato a Léré Le Hérisson (Il riccio)

Espanol :

Proyección de la película rodada en Léré Le Hérisson (El Erizo)

L’événement Téléthon Soirée Cinéma Le Hérisson Léré a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme du Grand Sancerrois