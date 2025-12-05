Téléthon soirée country Rue Jean-Baptiste Heugas Mauléon-Licharre
Téléthon soirée country Rue Jean-Baptiste Heugas Mauléon-Licharre vendredi 5 décembre 2025.
Téléthon soirée country
Rue Jean-Baptiste Heugas Café plaza Gizon Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
L’association Country dantza, Blue ridge boy et les Amis du château vous invitent à Mauléon.
Vous pourrez danser sur des airs country tout en participant au Téléthon car la recette de cette soirée lui sera intégralement versée. Venez nombreux ! .
Rue Jean-Baptiste Heugas Café plaza Gizon Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
English : Téléthon soirée country
L’événement Téléthon soirée country Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de Tourisme Pays Basque