Téléthon soirée country Rue Jean-Baptiste Heugas Mauléon-Licharre

Téléthon soirée country

L’association Country dantza, Blue ridge boy et les Amis du château vous invitent à Mauléon.

Vous pourrez danser sur des airs country tout en participant au Téléthon car la recette de cette soirée lui sera intégralement versée. Venez nombreux ! .

