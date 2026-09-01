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Téléthon : Soirée dansante Boussac-Bourg

samedi 26 septembre 2026 · Boussac-Bourg

Téléthon : Soirée dansante Boussac-Bourg

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
23600 Boussac-Bourg
Département
Creuse
Tarif
10 10 Tarif réduit

Boussac-Bourg

Téléthon : Soirée dansante

Salle polyvalente Boussac-Bourg Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

L’amicale des sapeurs-pompiers organise une soirée choucroute au bénéfice du téléthon.
Au menu : choucroute, salade, fromage, dessert. Soirée dansante.
L’intégralité des bénéfices sera reversée au téléthon.   .

Salle polyvalente Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 47 92 60 

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English : Téléthon : Soirée dansante

L’événement Téléthon : Soirée dansante Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-09-01 par Creuse Confluence Tourisme

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