Informations pratiques

Boussac-Bourg

Téléthon : Soirée dansante

Salle polyvalente Boussac-Bourg Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

L’amicale des sapeurs-pompiers organise une soirée choucroute au bénéfice du téléthon.

Au menu : choucroute, salade, fromage, dessert. Soirée dansante.

L’intégralité des bénéfices sera reversée au téléthon. .

Salle polyvalente Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 47 92 60

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English : Téléthon : Soirée dansante

L’événement Téléthon : Soirée dansante Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-09-01 par Creuse Confluence Tourisme