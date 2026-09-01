Téléthon : Soirée dansante Boussac-Bourg
samedi 26 septembre 2026 · Boussac-Bourg
Informations pratiques
Boussac-Bourg
Téléthon : Soirée dansante
Salle polyvalente Boussac-Bourg Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
L’amicale des sapeurs-pompiers organise une soirée choucroute au bénéfice du téléthon.
Au menu : choucroute, salade, fromage, dessert. Soirée dansante.
L’intégralité des bénéfices sera reversée au téléthon. .
Salle polyvalente Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 47 92 60
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English : Téléthon : Soirée dansante
L’événement Téléthon : Soirée dansante Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-09-01 par Creuse Confluence Tourisme
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