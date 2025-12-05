Téléthon soirée karaoké Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer

Téléthon soirée karaoké

Salle de l’Atelier 11, rue Georges Claude Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05 23:00:00

2025-12-05

Un week-end à Vaux-sur-Mer consacré au Téléthon avec diverses animations. Dans ce cadre, une soirée karaoké est proposée par l’association Les Voix Liées de la Côte.

Salle de l’Atelier 11, rue Georges Claude Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 00 30 17 lesvoixlieesdelacote@outlook.fr

English :

A weekend in Vaux-sur-Mer dedicated to the Telethon, with a variety of events. A karaoke evening is organized by the association Les Voix Liées de la Côte.

