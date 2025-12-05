Téléthon Soirée musicale Cozes

Téléthon Soirée musicale Cozes vendredi 5 décembre 2025.

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Le menu

Début : 2025-12-05 19:30:00
Grande soirée dansante pour le téléthon !
Logis de Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 78 28 08 

English :

Big dance party for the telethon!

