Téléthon Soirée musicale et dansante LANNEMEZAN Lannemezan

LANNEMEZAN 231 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-06 21:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Dans le cadre du Téléthon, soirée musicale et dansante avec Dj Carole et Djédjé.
Entrée 5€ au profit du Téléthon.
65300 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
As part of the Telethon, musical and dance evening with Dj Carole and Djédjé.
Admission 5? in aid of the Telethon.
