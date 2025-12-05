Téléthon soirée poule au pot VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
VILLEDIEU-LES-POELES Salle des fêtes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Soirée dansante à la salle des fêtes avec un repas complet poule au pot, entrée fromage, dessert et apéritif.
Ouverture des portes à 19h ; tarif 16€ par personne.
Réservation au 06 85 15 31 30. .
