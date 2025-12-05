Téléthon soirée poule au pot VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Téléthon soirée poule au pot

VILLEDIEU-LES-POELES Salle des fêtes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05

Soirée dansante à la salle des fêtes avec un repas complet poule au pot, entrée fromage, dessert et apéritif.

Ouverture des portes à 19h ; tarif 16€ par personne.

Réservation au 06 85 15 31 30. .

VILLEDIEU-LES-POELES Salle des fêtes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 85 15 31 30

