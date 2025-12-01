Téléthon soirée soupes et pâtisseries Salle des fêtes Malvières

Téléthon soirée soupes et pâtisseries

Samedi 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13

2025-12-13

2025-12-13

Venez déguster des soupes originales et des pâtisseries « maison » avec le Comité des Fêtes et la municipalité de Malvières, libre participation au profit du Téléthon à partir de 19h

Salle des fêtes Le Bourg Malvières 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 45 22 90

English :

Come and taste original soups and homemade pastries with the Comité des Fêtes and the municipality of Malvières, free participation in aid of the Telethon from 7pm

German :

Probieren Sie originelle Suppen und « hausgemachte » Backwaren mit dem Comité des Fêtes und der Gemeinde Malvières, freie Teilnahme zugunsten des Telethon ab 19 Uhr

Italiano :

Venite a degustare zuppe originali e dolci fatti in casa con il Comité des Fêtes e il Comune di Malvières, a partecipazione gratuita a favore di Telethon dalle 19.00

Espanol :

Venga a degustar sopas originales y repostería casera con el Comité des Fêtes y el municipio de Malvières, participación gratuita a beneficio del Teletón a partir de las 19.00 h

