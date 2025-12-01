Téléthon soirée soupes et pâtisseries Salle des fêtes Malvières
Téléthon soirée soupes et pâtisseries Salle des fêtes Malvières samedi 13 décembre 2025.
Téléthon soirée soupes et pâtisseries
Salle des fêtes Le Bourg Malvières Haute-Loire
Début : Samedi 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Venez déguster des soupes originales et des pâtisseries « maison » avec le Comité des Fêtes et la municipalité de Malvières, libre participation au profit du Téléthon à partir de 19h
Salle des fêtes Le Bourg Malvières 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 45 22 90
English :
Come and taste original soups and homemade pastries with the Comité des Fêtes and the municipality of Malvières, free participation in aid of the Telethon from 7pm
German :
Probieren Sie originelle Suppen und « hausgemachte » Backwaren mit dem Comité des Fêtes und der Gemeinde Malvières, freie Teilnahme zugunsten des Telethon ab 19 Uhr
Italiano :
Venite a degustare zuppe originali e dolci fatti in casa con il Comité des Fêtes e il Comune di Malvières, a partecipazione gratuita a favore di Telethon dalle 19.00
Espanol :
Venga a degustar sopas originales y repostería casera con el Comité des Fêtes y el municipio de Malvières, participación gratuita a beneficio del Teletón a partir de las 19.00 h
L'événement Téléthon soirée soupes et pâtisseries Malvières a été mis à jour le 2025-01-21