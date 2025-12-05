Téléthon Soirée sucrée/salée Salle des fêtes La Devise

Téléthon Soirée sucrée/salée

Salle des fêtes Rue Charles-Henri Percheron La Devise Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Chacun apporte un plat salé ET sucré et tout est partagé ! Le Foyer Rural de Vandré offre l’apéro.

Pensez à vos couverts, assiettes et verre.

Soirée animée par Françoise, au profit du Téléthon.

English :

Everyone brings a savory AND a sweet dish, and everything is shared! The Foyer Rural de Vandré provides the aperitif.

Don’t forget your cutlery, plates and glass.

Hosted by Françoise, with proceeds going to the Telethon.

L'événement Téléthon Soirée sucrée/salée La Devise a été mis à jour le 2025-11-26