Téléthon Sortie vélo Maison des associations Saint-Palais-sur-Mer
Téléthon Sortie vélo Maison des associations Saint-Palais-sur-Mer vendredi 5 décembre 2025.
Téléthon Sortie vélo
Maison des associations 13 rue des écoles Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-12-05 14:30:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Sortie vélo organisée par Amitié Sports Loisirs.
Maison des associations 13 rue des écoles Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 04 50
English :
Bike outing organized by Amitié Sports Loisirs.
German :
Fahrradausflug, organisiert von Amitié Sports Loisirs.
Italiano :
Uscita in bicicletta organizzata da Amitié Sports Loisirs.
Espanol :
Salida ciclista organizada por Amitié Sports Loisirs.
