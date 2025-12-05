Téléthon Sortie vélo Maison des associations Saint-Palais-sur-Mer

Téléthon Sortie vélo Maison des associations Saint-Palais-sur-Mer vendredi 5 décembre 2025.

Téléthon Sortie vélo

Maison des associations 13 rue des écoles Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2025-12-05 14:30:00
fin : 2025-12-05

2025-12-05

Sortie vélo organisée par Amitié Sports Loisirs.
Maison des associations 13 rue des écoles Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 04 50 

English :

Bike outing organized by Amitié Sports Loisirs.

German :

Fahrradausflug, organisiert von Amitié Sports Loisirs.

Italiano :

Uscita in bicicletta organizzata da Amitié Sports Loisirs.

Espanol :

Salida ciclista organizada por Amitié Sports Loisirs.

