Téléthon: Soupe aux choux Bas-en-Basset

Téléthon: Soupe aux choux
Début : 2025-11-29 19:00:00
Le comité des fêtes d’Anibal vous invite à partager un moment convivial autour de la traditionnelle soupe aux choux
Une soirée placée sous le signe de la bonne humeur et de la solidarité
Venez nombreux soutenir une belle cause tout en vous régalant !
salle municipale Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 72 37
English :
The Anibal Festival Committee invites you to share a convivial evening of traditional cabbage soup
An evening of good cheer and solidarity
Come one, come all to support a worthy cause while enjoying a delicious meal!
German :
Das Festkomitee von Anibal lädt Sie ein, einen geselligen Moment rund um die traditionelle Kohlsuppe zu verbringen
Ein Abend im Zeichen der guten Laune und der Solidarität
Kommen Sie zahlreich, um eine gute Sache zu unterstützen und sich dabei kulinarisch verwöhnen zu lassen!
Italiano :
Il Comitato della Festa di Anibal vi invita a condividere un momento di convivialità davanti alla tradizionale zuppa di cavoli
Una serata all’insegna del buon umore e della solidarietà
Venite tutti e sostenete una causa meritevole gustando un pasto delizioso!
Espanol :
El Comité del Festival Anibal le invita a compartir un momento de convivencia en torno a la tradicional sopa de col
Una velada de buen humor y solidaridad
Vengan todos y apoyen una buena causa mientras disfrutan de una deliciosa comida
