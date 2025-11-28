Téléthon Spectacle d’humour avec Augustin DORNE Théâtre du marais Bas-en-Basset

Téléthon Spectacle d’humour avec Augustin DORNE

Théâtre du marais Rue du marais Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

L’humoriste Augustin DORNE sera sur la scène du théâtre du marais le 28 Novembre à 20h30 avec son spectacle Pour le meilleur et pour le pire mise en scène par Gilles Droulez

Réservation office de tourisme de Bas en Basset

Théâtre du marais Rue du marais Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

Comedian Augustin DORNE will be on stage at the Théâtre du Marais on November 28 at 8:30pm with his show Pour le meilleur et pour le pire directed by Gilles Droulez

Booking Bas en Basset tourist office

German :

Der Komiker Augustin DORNE wird am 28. November um 20.30 Uhr mit seiner Show Pour le meilleur et pour le pire , inszeniert von Gilles Droulez, auf der Bühne des Théâtre du marais stehen

Reservierung office de tourisme de Bas en Basset

Italiano :

Il comico Augustin DORNE sarà in scena al Théâtre du Marais il 28 novembre alle 20.30 con il suo spettacolo Pour le meilleur et pour le pire diretto da Gilles Droulez

Prenotazione Ufficio del turismo di Bas en Basset

Espanol :

El cómico Augustin DORNE se subirá al escenario del Théâtre du Marais el 28 de noviembre a las 20.30 h con su espectáculo Pour le meilleur et pour le pire dirigido por Gilles Droulez

Reservas Oficina de Turismo de Bas en Basset

