Téléthon Spectacle d’humour avec Augustin DORNE Théâtre du marais Bas-en-Basset

Téléthon Spectacle d’humour avec Augustin DORNE
Théâtre du marais Rue du marais Bas-en-Basset Haute-Loire
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28
L’humoriste Augustin DORNE sera sur la scène du théâtre du marais le 28 Novembre à 20h30 avec son spectacle Pour le meilleur et pour le pire mise en scène par Gilles Droulez
Réservation office de tourisme de Bas en Basset
Théâtre du marais Rue du marais Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
English :
Comedian Augustin DORNE will be on stage at the Théâtre du Marais on November 28 at 8:30pm with his show Pour le meilleur et pour le pire directed by Gilles Droulez
Booking Bas en Basset tourist office
German :
Der Komiker Augustin DORNE wird am 28. November um 20.30 Uhr mit seiner Show Pour le meilleur et pour le pire , inszeniert von Gilles Droulez, auf der Bühne des Théâtre du marais stehen
Reservierung office de tourisme de Bas en Basset
Italiano :
Il comico Augustin DORNE sarà in scena al Théâtre du Marais il 28 novembre alle 20.30 con il suo spettacolo Pour le meilleur et pour le pire diretto da Gilles Droulez
Prenotazione Ufficio del turismo di Bas en Basset
Espanol :
El cómico Augustin DORNE se subirá al escenario del Théâtre du Marais el 28 de noviembre a las 20.30 h con su espectáculo Pour le meilleur et pour le pire dirigido por Gilles Droulez
Reservas Oficina de Turismo de Bas en Basset
L’événement Téléthon Spectacle d’humour avec Augustin DORNE Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron