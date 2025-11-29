TÉLÉTHON SPECTACLE HUMORISTIQUE Vialas

Dans le cadre du Téléthon à Vialas 2025 venez assister à un spectacle humoristique Rien que pour les Zygomatiques proposé par Daniel Munier (metteur en scène et comédien). Nombre de place limité , réservation recommandée, participation au chapeau.

Buvette sur place.

Maison du Temps libre Vialas 48220 Lozère Occitanie telethon.vialas@gmail.com

English :

As part of the Vialas 2025 Telethon, come and enjoy a humorous show entitled Rien que pour les Zygomatiques , presented by Daniel Munier (director and actor). Limited number of places, booking recommended, participation by hat.

Refreshments on site.

German :

Im Rahmen des Telethon in Vialas 2025 erleben Sie eine humoristische Show Rien que pour les Zygomatiques von Daniel Munier (Regisseur und Schauspieler). Begrenzte Anzahl an Plätzen, Reservierung empfohlen, Teilnahme mit Hut.

Getränke vor Ort.

Italiano :

Nell’ambito del Téléthon à Vialas 2025, venite a godervi lo spettacolo comico Rien que pour les Zygomatiques , messo in scena da Daniel Munier (regista e attore). Posti limitati, prenotazione consigliata, partecipazione a cappello.

Rinfresco in loco.

Espanol :

En el marco del Téléthon à Vialas 2025, venga a disfrutar de un espectáculo cómico titulado Rien que pour les Zygomatiques , a cargo de Daniel Munier (director y actor). Plazas limitadas, se recomienda reservar, participación a la gorra.

Refrescos in situ.

L’événement TÉLÉTHON SPECTACLE HUMORISTIQUE Vialas a été mis à jour le 2025-10-20 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère