Téléthon Spectacle les 2 Gagas La Capitelle Monistrol-sur-Loire

Téléthon Spectacle les 2 Gagas

La Capitelle 2 Boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-12-07 15:30:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Jean-Luc Epallle valorise le patrimoine culturel parlé, chanté et écrit de Saint Etienne.

Un spectacle entre sketchs, chansons et chroniques au profit du Téléthon.

Nous vous invitons à un moment de rire et chaleureux !

+33 4 71 66 03 16

English :

Jean-Luc Epallle showcases Saint Etienne’s spoken, sung and written cultural heritage.

A show of sketches, songs and chronicles in aid of the Telethon.

We invite you to join us for a moment of laughter and warmth!

German :

Jean-Luc Epallle wertet das gesprochene, gesungene und geschriebene kulturelle Erbe von Saint Etienne auf.

Eine Aufführung zwischen Sketchen, Liedern und Chroniken zugunsten des Telethon.

Wir laden Sie zu einem Moment des Lachens und der Herzlichkeit ein!

Italiano :

Jean-Luc Epallle presenta il patrimonio culturale parlato, cantato e scritto di Saint Etienne.

Uno spettacolo di sketch, canzoni e cronache a favore di Telethon.

Vi invitiamo a venire a ridere con noi!

Espanol :

Jean-Luc Epallle da a conocer el patrimonio cultural hablado, cantado y escrito de Saint Etienne.

Un espectáculo de sketches, canciones y crónicas a beneficio del Teletón.

Le invitamos a reírse con nosotros

