Téléthon St-Laurent

Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-05

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Dans le cadre de la nouvelle édition du Téléthon, la commune de Saint-Laurent-Médoc et ses associations vous proposent plusieurs animations sur le week-end

– le vendredi vente de crêpes au point de vente 17 rue Camille Maumey ; vente d’articles de tricot et de couture dans le hall du Super U ; Marche par la Cocarde section randonnée pédestre

– le samedi Marche par la Cocarde section randonnée pédestre ; cartothon balade cartographique (sur réservation). .

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 32 70

English : Téléthon St-Laurent

German : Téléthon St-Laurent

Italiano :

Espanol : Téléthon St-Laurent

L’événement Téléthon St-Laurent Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Médoc-Vignoble