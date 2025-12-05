Téléthon St-Laurent Saint-Laurent-Médoc
Téléthon St-Laurent Saint-Laurent-Médoc vendredi 5 décembre 2025.
Téléthon St-Laurent
Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-05
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Dans le cadre de la nouvelle édition du Téléthon, la commune de Saint-Laurent-Médoc et ses associations vous proposent plusieurs animations sur le week-end
– le vendredi vente de crêpes au point de vente 17 rue Camille Maumey ; vente d’articles de tricot et de couture dans le hall du Super U ; Marche par la Cocarde section randonnée pédestre
– le samedi Marche par la Cocarde section randonnée pédestre ; cartothon balade cartographique (sur réservation). .
Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 32 70
English : Téléthon St-Laurent
German : Téléthon St-Laurent
Italiano :
Espanol : Téléthon St-Laurent
L’événement Téléthon St-Laurent Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Médoc-Vignoble