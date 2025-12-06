Téléthon Tapas taratathon Bil Toki Arbonne
Téléthon Tapas taratathon Bil Toki Arbonne samedi 6 décembre 2025.
Téléthon Tapas taratathon
Bil Toki 11 Route du Bourg Arbonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
2025-12-06
Grande soirée concert Tapas Taratathon avec Péronelle et sa chorale, suivie par De Grands Enfants. Et pour finir la soirée en beauté, DJ Yo soy la fiesta. Les tapas seront faits par un chef cuisinier, et il y aura bien sûr la traditionnelle buvette au Bil Toki. .
Bil Toki 11 Route du Bourg Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 01 19 77
