Téléthon Tapas taratathon Bil Toki Arbonne

Arbonne

2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Grande soirée concert Tapas Taratathon avec Péronelle et sa chorale, suivie par De Grands Enfants. Et pour finir la soirée en beauté, DJ Yo soy la fiesta. Les tapas seront faits par un chef cuisinier, et il y aura bien sûr la traditionnelle buvette au Bil Toki. .

Bil Toki 11 Route du Bourg Arbonne 64210

