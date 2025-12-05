Téléthon > Tel Est Ton Espoir Place du Champ de Foire Percy-en-Normandie

Téléthon > Tel Est Ton Espoir

Place du Champ de Foire Percy Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 09:30:00

fin : 2025-12-06 16:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Téléthon à Percy-en-Normandie repas salle des fêtes de Percy le vendredi soir avec au menu rougail saucisse et riz. Soirée dansante.

Le samedi toute la journée, place du Champ de Foire nombreuses animations .

Place du Champ de Foire Percy Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 61 21 42 communication@percyennormandie.fr

