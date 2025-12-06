Téléthon

Place de l’Hôtel de Ville Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Deux marches sont organisées à Tence au profit du Téléthon. Départ Mairie de Tence.

Place de l’Hôtel de Ville Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 82 67 mairie@ville-tence.fr

English :

Two walks are organized in Tence in aid of the Telethon. Departure from Tence town hall.

German :

In Tence werden zwei Wanderungen zugunsten des Telethon organisiert. Start Rathaus von Tence.

Italiano :

A Tence vengono organizzate due passeggiate a favore di Telethon. Partenza dal municipio di Tence.

Espanol :

En Tence se organizan dos marchas a beneficio del Teletón. Salida desde el Ayuntamiento de Tence.

L’événement Téléthon Tence a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme du Haut-Lignon