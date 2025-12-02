Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

TELETHON Thé dansant avec Christian Luc Druelle Balsac mardi 2 décembre 2025.

Début : Mardi 2025-12-02
Thé dansant avec Christian Luc à la salle de Balsac, mardi 2 décembre 14h30-17h.
Balsac Druelle Balsac 12000 Aveyron Occitanie +33 6 71 29 34 20 

English :

Tea dance with Christian Luc at Salle de Balsac, Tuesday December 2, 2.30-5pm.

German :

Thé dansant mit Christian Luc im Saal von Balsac, Dienstag, 2. Dezember 14.30-17 Uhr.

Italiano :

Danza del tè con Christian Luc alla Salle de Balsac, martedì 2 dicembre, ore 14.30-17.00.

Espanol :

Baile del té con Christian Luc en la Salle de Balsac, martes 2 de diciembre, de 14.30 a 17.00 h.

L’événement TELETHON Thé dansant avec Christian Luc Druelle Balsac a été mis à jour le 2025-11-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)