Téléthon Thé dansant Salle des Fêtes Saint-Palais-sur-Mer
Téléthon Thé dansant Salle des Fêtes Saint-Palais-sur-Mer mercredi 3 décembre 2025.
Téléthon Thé dansant
Salle des Fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-03 15:00:00
fin : 2025-12-03
2025-12-03
Thé dansant animé par l’Amicale des Ch’Tis et les Couzinzins .
10€/personne. Paiement sur place.
Salle des Fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 04 50
English :
Tea dance hosted by the Amicale des Ch’Tis and the Couzinzins .
10/person. Payment on site.
German :
Tanztee, der von der Amicale des Ch’Tis und den Couzinzins organisiert wird.
10?/Person. Zahlung vor Ort.
Italiano :
Ballo del tè a cura dell’Amicale des Ch’Tis e dei Couzinzins .
10/persona. Pagamento in loco.
Espanol :
Baile del té organizado por la Amicale des Ch’Tis y los Couzinzins .
10/persona. Pago in situ.
