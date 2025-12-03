Téléthon Thé dansant Salle des Fêtes Saint-Palais-sur-Mer

Téléthon Thé dansant

Salle des Fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-03 15:00:00

fin : 2025-12-03

2025-12-03

Thé dansant animé par l’Amicale des Ch’Tis et les Couzinzins .

10€/personne. Paiement sur place.

Salle des Fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 04 50

English :

Tea dance hosted by the Amicale des Ch’Tis and the Couzinzins .

10/person. Payment on site.

German :

Tanztee, der von der Amicale des Ch’Tis und den Couzinzins organisiert wird.

10?/Person. Zahlung vor Ort.

Italiano :

Ballo del tè a cura dell’Amicale des Ch’Tis e dei Couzinzins .

10/persona. Pagamento in loco.

Espanol :

Baile del té organizado por la Amicale des Ch’Tis y los Couzinzins .

10/persona. Pago in situ.

L’événement Téléthon Thé dansant Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-19 par Royan Atlantique