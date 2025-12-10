Téléthon Théâtre Sacre et Quinquamarre Maison pour tous Viellenave-d’Arthez
Téléthon Théâtre Sacre et Quinquamarre Maison pour tous Viellenave-d’Arthez samedi 13 décembre 2025.
Téléthon Théâtre Sacre et Quinquamarre
Maison pour tous Chemin Lapassade Viellenave-d’Arthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Pièce de théâtre créée par “Les Epatantes”.
2050, dans un monde où règne la paix et l’harmonie, les concours de beauté n’ont plus la côte. Dans une ultime tentative de s’adapter à l’évolution de la société, la présidente du dernier concours de Miss tente le tout pour le tout, avec une idée pour le moins déconcertante… .
Maison pour tous Chemin Lapassade Viellenave-d’Arthez 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 81 13 48 mairie.viellenave-arthez@wanadoo.fr
English : Téléthon Théâtre Sacre et Quinquamarre
L’événement Téléthon Théâtre Sacre et Quinquamarre Viellenave-d’Arthez a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Coeur de Béarn