Téléthon Théâtre Sacre et Quinquamarre Maison pour tous Viellenave-d’Arthez

Téléthon Théâtre Sacre et Quinquamarre

Maison pour tous Chemin Lapassade Viellenave-d’Arthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Pièce de théâtre créée par “Les Epatantes”.

2050, dans un monde où règne la paix et l’harmonie, les concours de beauté n’ont plus la côte. Dans une ultime tentative de s’adapter à l’évolution de la société, la présidente du dernier concours de Miss tente le tout pour le tout, avec une idée pour le moins déconcertante… .

Maison pour tous Chemin Lapassade Viellenave-d’Arthez 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 81 13 48 mairie.viellenave-arthez@wanadoo.fr

