Téléthon Théâtre Salle des fêtes Saint-Palais-sur-Mer

Téléthon Théâtre

Salle des fêtes 31 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 15:00:00

fin : 2025-12-04 17:00:00

Date(s) :

2025-12-04

Récital de chant Angélique et Patrick chantent Piaf organisé par les Couzinzins.

15€, gâteau et boisson compris.

Réservation par sms au 07 49 96 81 10.

Salle des fêtes 31 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 96 81 10

English :

Singing recital Angélique et Patrick chantent Piaf organized by Les Couzinzins.

15? including cake and drink.

Reservations by sms to: 07 49 96 81 10.

German :

Gesangsabend Angélique et Patrick chantent Piaf , organisiert von Les Couzinzins.

15 Euro, inklusive Kuchen und Getränk.

Reservierung per SMS an: 07 49 96 81 10.

Italiano :

Recital di canto Angélique et Patrick chantent Piaf organizzato da Les Couzinzins.

15, torta e bevande incluse.

Prenotazioni via SMS: 07 49 96 81 10.

Espanol :

Recital de canto Angélique et Patrick chantent Piaf organizado por Les Couzinzins.

15 ¤, tarta y bebida incluidas.

Reservas por SMS: 07 49 96 81 10.

L’événement Téléthon Théâtre Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-19 par Royan Atlantique