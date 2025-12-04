Téléthon Théâtre Salle des fêtes Saint-Palais-sur-Mer
Téléthon Théâtre Salle des fêtes Saint-Palais-sur-Mer jeudi 4 décembre 2025.
Téléthon Théâtre
Salle des fêtes 31 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-12-04 15:00:00
fin : 2025-12-04 17:00:00
2025-12-04
Récital de chant Angélique et Patrick chantent Piaf organisé par les Couzinzins.
15€, gâteau et boisson compris.
Réservation par sms au 07 49 96 81 10.
Salle des fêtes 31 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 96 81 10
English :
Singing recital Angélique et Patrick chantent Piaf organized by Les Couzinzins.
15? including cake and drink.
Reservations by sms to: 07 49 96 81 10.
German :
Gesangsabend Angélique et Patrick chantent Piaf , organisiert von Les Couzinzins.
15 Euro, inklusive Kuchen und Getränk.
Reservierung per SMS an: 07 49 96 81 10.
Italiano :
Recital di canto Angélique et Patrick chantent Piaf organizzato da Les Couzinzins.
15, torta e bevande incluse.
Prenotazioni via SMS: 07 49 96 81 10.
Espanol :
Recital de canto Angélique et Patrick chantent Piaf organizado por Les Couzinzins.
15 ¤, tarta y bebida incluidas.
Reservas por SMS: 07 49 96 81 10.
L’événement Téléthon Théâtre Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-19 par Royan Atlantique