TELETHON Théâtre Un Ouvrage de Dames Druelle Balsac

TELETHON Théâtre Un Ouvrage de Dames

Rue de l’étang Druelle Balsac Aveyron

Début : Dimanche 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Pièce de théatre Un Ouvrage de DAMES Une piéce de Jean-Claude Danaud Mise en scène de Majova à la salle des fêtes de Druelle village, Dimanche 30 Novembre 14h30.

Rue de l’étang Druelle Balsac 12000 Aveyron Occitanie +33 6 71 29 34 20

English :

Theatre play Un Ouvrage de DAMES by Jean-Claude Danaud directed by Majova at the village hall in Druelle village, Sunday November 30, 2.30pm.

German :

Theaterstück Un Ouvrage de DAMES Ein Stück von Jean-Claude Danaud Inszenierung von Majova in der Festhalle von Druelle Village, Sonntag, 30. November 14:30 Uhr.

Italiano :

Spettacolo teatrale Un Ouvrage de DAMES di Jean-Claude Danaud con la regia di Majova presso la sala del villaggio di Druelle, domenica 30 novembre alle ore 14.30.

Espanol :

Obra de teatro Un Ouvrage de DAMES de Jean-Claude Danaud dirigida por Majova en la sala de fiestas del pueblo de Druelle, domingo 30 de noviembre a las 14.30 h.

