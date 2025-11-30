TELETHON Théâtre Un Ouvrage de Dames Druelle Balsac
Rue de l’étang Druelle Balsac Aveyron
Début : Dimanche 2025-11-30
Pièce de théatre Un Ouvrage de DAMES Une piéce de Jean-Claude Danaud Mise en scène de Majova à la salle des fêtes de Druelle village, Dimanche 30 Novembre 14h30.
Rue de l’étang Druelle Balsac 12000 Aveyron Occitanie +33 6 71 29 34 20
English :
Theatre play Un Ouvrage de DAMES by Jean-Claude Danaud directed by Majova at the village hall in Druelle village, Sunday November 30, 2.30pm.
German :
Theaterstück Un Ouvrage de DAMES Ein Stück von Jean-Claude Danaud Inszenierung von Majova in der Festhalle von Druelle Village, Sonntag, 30. November 14:30 Uhr.
Italiano :
Spettacolo teatrale Un Ouvrage de DAMES di Jean-Claude Danaud con la regia di Majova presso la sala del villaggio di Druelle, domenica 30 novembre alle ore 14.30.
Espanol :
Obra de teatro Un Ouvrage de DAMES de Jean-Claude Danaud dirigida por Majova en la sala de fiestas del pueblo de Druelle, domingo 30 de noviembre a las 14.30 h.
