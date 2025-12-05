Telethon tir à l’arc sur brioches Espace Robert Flambeau Mirecourt
Telethon tir à l’arc sur brioches Espace Robert Flambeau Mirecourt vendredi 5 décembre 2025.
Telethon tir à l’arc sur brioches
Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 17:00:00
fin : 2025-12-05 21:00:00
2025-12-05 2025-12-06
Telethon 2025.
Tir à l’arc sur brioches, animation proposée par les Archers Mirecurtiens.
2€ les 4 flèches.Tout public
Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 32 73 arcmirecourt@outlook.com
English :
Telethon 2025.
Archery on buns, organized by the Archers Mirecurtiens.
2? per 4 arrows.
