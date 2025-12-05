Telethon tir à l’arc sur brioches Espace Robert Flambeau Mirecourt

Telethon tir à l’arc sur brioches

Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

2025-12-05 2025-12-06

Telethon 2025.

Tir à l’arc sur brioches, animation proposée par les Archers Mirecurtiens.

2€ les 4 flèches.Tout public

English :

Telethon 2025.

Archery on buns, organized by the Archers Mirecurtiens.

2? per 4 arrows.

