Téléthon tir à l’arc Val de Louyre et Caudeau
Téléthon tir à l’arc Val de Louyre et Caudeau samedi 6 décembre 2025.
Téléthon tir à l’arc
Salle de convivialité Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Téléthon à St Laurent des Bâtons samedi 6 décembre 2025
Initiation au tir à l’arc, rendez-vous derrière la salle de convivialité.
Téléthon à St Laurent des Bâtons samedi 6 décembre 2025
Initiation au tir à l’arc, rendez-vous derrière la salle de convivialité.
Repas sur réservation uniquement (apportez vos couverts complets). .
Salle de convivialité Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 39 50 09
English : Téléthon tir à l’arc
Telethon in St Laurent des Bâtons Saturday, December 6, 2025
Archery initiation, meeting point behind the salle de convivialité.
German : Téléthon tir à l’arc
Telethon in St Laurent des Bâtons Samstag, 6. Dezember 2025
Einführung in das Bogenschießen, Treffpunkt hinter der Salle de convivialité.
Italiano :
Telethon a St Laurent des Bâtons sabato 6 dicembre 2025
Introduzione al tiro con l’arco, ritrovo dietro la sala del villaggio.
Espanol : Téléthon tir à l’arc
Telemaratón en St Laurent des Bâtons Sábado 6 de diciembre de 2025
Iniciación al tiro con arco, reunión detrás de la sala del pueblo.
L’événement Téléthon tir à l’arc Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux