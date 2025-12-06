Téléthon tir à l’arc Val de Louyre et Caudeau

Téléthon tir à l’arc

Salle de convivialité Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Téléthon à St Laurent des Bâtons samedi 6 décembre 2025

Initiation au tir à l’arc, rendez-vous derrière la salle de convivialité.

Repas sur réservation uniquement (apportez vos couverts complets). .

Salle de convivialité Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 39 50 09

English : Téléthon tir à l’arc

Telethon in St Laurent des Bâtons Saturday, December 6, 2025

Archery initiation, meeting point behind the salle de convivialité.

German : Téléthon tir à l’arc

Telethon in St Laurent des Bâtons Samstag, 6. Dezember 2025

Einführung in das Bogenschießen, Treffpunkt hinter der Salle de convivialité.

Italiano :

Telethon a St Laurent des Bâtons sabato 6 dicembre 2025

Introduzione al tiro con l’arco, ritrovo dietro la sala del villaggio.

Espanol : Téléthon tir à l’arc

Telemaratón en St Laurent des Bâtons Sábado 6 de diciembre de 2025

Iniciación al tiro con arco, reunión detrás de la sala del pueblo.

