Téléthon Tombola Centre E.Leclerc Pléneuf-Val-André

Centre E.Leclerc 15 Rue de Saint-Alban Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:45:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

2025-12-05

Dans le cadre du Téléthon, les habitants se mobilisent. L’association Les donneurs de sang bénévoles de la côte de Penthièvre vous propose une tombola.

Le tirage au sort se fera le samedi 6 décembre à 18h30. .

