Téléthon

Tonnerre Yonne

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Découvrez le programme des animations proposées dans le cadre du Téléthon à Tonnerre les 29 et 30 novembre. .

Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 62 27 85 telethon.tonnerre@gmail.com

L’événement Téléthon Tonnerre a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois