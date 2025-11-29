Téléthon Tonnerre
Téléthon Tonnerre samedi 29 novembre 2025.
Téléthon
Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-29
Découvrez le programme des animations proposées dans le cadre du Téléthon à Tonnerre les 29 et 30 novembre. .
Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 62 27 85 telethon.tonnerre@gmail.com
English :
German : Téléthon
Italiano :
Espanol :
L’événement Téléthon Tonnerre a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois