Téléthon Torigny-les-Villes
Téléthon Torigny-les-Villes vendredi 5 décembre 2025.
Téléthon
Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Rendez-vous à Torigny-Les-Villes le 05 décembre prochain !
Il s’agit d’une Nocturne Ravito Disco qui propose plusieurs activités de plein air !
Détails des activités
VTT gravel 19/30 km départ à 19h30, 5 euros.
Trail 9 km départ à 19h40, 5 euros.
VTT famille 9 km départ à 19h50, 5 euros.
Marche 9 km départ à 20h00, 5 euros.
Marche 20 km départ à 20h00, 5 euros.
Inscriptions sur place.
Restauration et buvette sur place galettes garnies, soupe à l’oignon.
Équipement obligatoire gilets, lumières et casques (pour les activités cyclistes).
Pour toute information, vous pouvez contacter le 06 73 00 82 72. .
Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie +33 6 73 00 82 72
English : Téléthon
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Téléthon Torigny-les-Villes a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Saint-Lô