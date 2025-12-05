Téléthon Torigny-les-Villes

Téléthon

Rendez-vous à Torigny-Les-Villes le 05 décembre prochain !

Il s’agit d’une Nocturne Ravito Disco qui propose plusieurs activités de plein air !

Détails des activités

VTT gravel 19/30 km départ à 19h30, 5 euros.

Trail 9 km départ à 19h40, 5 euros.

VTT famille 9 km départ à 19h50, 5 euros.

Marche 9 km départ à 20h00, 5 euros.

Marche 20 km départ à 20h00, 5 euros.

Inscriptions sur place.

Restauration et buvette sur place galettes garnies, soupe à l’oignon.

Équipement obligatoire gilets, lumières et casques (pour les activités cyclistes).

Pour toute information, vous pouvez contacter le 06 73 00 82 72. .

Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie +33 6 73 00 82 72

