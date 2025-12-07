Téléthon Tounoi de tarot Maison de Quartier Dupont des Loges Thionville

Téléthon Tounoi de tarot

Maison de Quartier Dupont des Loges 81a Rue Dupont des Loges Thionville Moselle

Jouons pour faire avancer la recherche ! Ce tournoi (en 5 parties de 6 donnes) est organisé par le Club de Tarot de Thionville à la Maison de Quartier Dupont des Loges

Inscription sur place à partir de 13h, début du tournoi 14h.

Les lots sont offerts par les commerçants de Thionville et environ.

Buvette et petite restauration sur place.Tout public

Maison de Quartier Dupont des Loges 81a Rue Dupont des Loges Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 25 10 35 68

English :

Let’s play for research! This tournament (5 games of 6 deals each) is organized by the Club de Tarot de Thionville at the Maison de Quartier Dupont des Loges

On-site registration from 1pm, tournament starts at 2pm.

Prizes are donated by local merchants.

Refreshments and snacks on site.

German :

Spielen wir, um die Forschung voranzutreiben! Dieses Turnier (in 5 Spielen zu je 6 Blättern) wird vom Club de Tarot de Thionville im Maison de Quartier Dupont des Loges organisiert

Anmeldung vor Ort ab 13 Uhr, Beginn des Turniers 14 Uhr.

Die Preise werden von Geschäftsleuten aus Thionville und Umgebung gestiftet.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Giochiamo per la ricerca! Questo torneo (5 partite di 6 carte ciascuna) è organizzato dal Club dei Tarocchi di Thionville presso la Maison de Quartier Dupont des Loges

Registrazione sul posto a partire dalle 13.00, inizio del torneo alle 14.00.

I premi saranno donati da commercianti locali.

Rinfreschi e spuntini sul posto.

Espanol :

¡Juguemos por la investigación! Este torneo (5 partidas de 6 cartas cada una) está organizado por el Club de Tarot de Thionville en la Maison de Quartier Dupont des Loges

Inscripciones in situ a partir de las 13.00 horas, el torneo comienza a las 14.00 horas.

Los premios serán donados por comerciantes locales.

Refrescos y tentempiés in situ.

