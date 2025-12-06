Téléthon Tourc’h Tourch

Téléthon Tourc’h

Rue de Pont Ilis Tourch Finistère

-De 12h à 15h repas crêpes

– 20h30 Danses Rockabilly avec Danny Fletsher et DJ (10€ entrée et tombola).

Dimanche Tirage de la tombola à 12h.

Vente de crêpes à emporter à la salle polyvalente à partir du jeudi 4 décembre. Réservation au 06 37 19 79 00 ou telethon.tourch@gmail.com. .

Rue de Pont Ilis Tourch 29140 Finistère Bretagne +33 6 37 19 79 00

