Téléthon Tourc’h Tourch
Téléthon Tourc’h Tourch samedi 6 décembre 2025.
Téléthon Tourc’h
Rue de Pont Ilis Tourch Finistère
Début : 2025-12-06 12:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Samedi
-De 12h à 15h repas crêpes
– 20h30 Danses Rockabilly avec Danny Fletsher et DJ (10€ entrée et tombola).
Dimanche Tirage de la tombola à 12h.
Vente de crêpes à emporter à la salle polyvalente à partir du jeudi 4 décembre. Réservation au 06 37 19 79 00 ou telethon.tourch@gmail.com. .
Rue de Pont Ilis Tourch 29140 Finistère Bretagne +33 6 37 19 79 00
