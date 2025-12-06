Téléthon Tourc’h Tourch

Téléthon Tourc’h Tourch samedi 6 décembre 2025.

Téléthon Tourc’h

Rue de Pont Ilis Tourch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 12:00:00
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Samedi
-De 12h à 15h repas crêpes
– 20h30 Danses Rockabilly avec Danny Fletsher et DJ (10€ entrée et tombola).

Dimanche Tirage de la tombola à 12h.

Vente de crêpes à emporter à la salle polyvalente à partir du jeudi 4 décembre. Réservation au 06 37 19 79 00 ou telethon.tourch@gmail.com.   .

Rue de Pont Ilis Tourch 29140 Finistère Bretagne +33 6 37 19 79 00 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Téléthon Tourc’h Tourch a été mis à jour le 2025-11-18 par OTC CCA