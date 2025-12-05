Téléthon Tournoi de badminton Rue de Taillecourt, 25460 Étupes Étupes

Téléthon Tournoi de badminton

19 h 00 à 22 h 30 | Tournoi de badminton Gymnase Langevin

Tournoi en double à la mêlée organisé par le Badminton Club Étupes (ouvert à tous inscription 5 € sur place). Jeu libre de 19 h 00 à 20 h 00, puis inscription sur place pour le tournoi qui débutera à 20 h 00 avec des matchs en 15 points. .

