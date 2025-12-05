Téléthon Tournoi de Ligretto Labenne
Participez à une soirée ludique et solidaire ! Venez tester vos réflexes et votre bonne humeur lors du grand tournoi de Ligretto organisé par La Benne à Jeux au profit du Téléthon.
La Benne à Jeux vous invite à une soirée spéciale pleine d’énergie et de bonne humeur autour du célèbre jeu Ligretto, un jeu de cartes frénétique où tout le monde joue en même temps !
Ambiance conviviale, rires garantis et solidarité au rendez-vous les participations seront intégralement reversées à l’AFM-Téléthon.
Débutants ou passionnés, tout le monde est bienvenu pour partager un moment chaleureux, s’amuser et soutenir une belle cause.
Des lots seront remis à chaque participant, et une buvette sera proposée au profit du Téléthon. .
Salle Carré d’As Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 61 25 48 labenneajeux@gmail.com
English : Téléthon Tournoi de Ligretto
Take part in an evening of fun and solidarity! Come and test your reflexes and good humor at the big Ligretto tournament organized by La Benne à Jeux in aid of the Telethon.
German : Téléthon Tournoi de Ligretto
Nehmen Sie an einem spielerischen und solidarischen Abend teil! Testen Sie Ihre Reflexe und Ihre gute Laune beim großen Ligretto-Turnier, das von La Benne à Jeux zugunsten des Telethon organisiert wird.
Italiano :
Partecipate a una serata di divertimento e solidarietà! Mettete alla prova i vostri riflessi e il vostro buon umore nel grande torneo di Ligretto organizzato da La Benne à Jeux a favore di Telethon.
Espanol : Téléthon Tournoi de Ligretto
¡Participe en una tarde de diversión y solidaridad! Venga a poner a prueba sus reflejos y su buen humor en el gran torneo Ligretto organizado por La Benne à Jeux en beneficio del Teletón.
