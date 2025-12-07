Téléthon Tournoi de pétanque en doublette Le Bourg N Saint-Sauveur-d’Aunis
Téléthon Tournoi de pétanque en doublette
Le Bourg N Boulodrome Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Par personne
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Inscription sur place à 13h30 et jet du but à 14h.
Le Bourg N Boulodrome Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 39 89 80
English :
On-site registration at 1.30pm and goal throwing at 2pm.
German :
Anmeldung vor Ort um 13:30 Uhr und Torwurf um 14:00 Uhr.
Italiano :
Registrazione in loco alle 13.30 e lancio della porta alle 14.00.
Espanol :
Inscripción in situ a las 13.30 horas y lanzamiento de la meta a las 14.00 horas.
