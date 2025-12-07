Téléthon Tournoi de pétanque en doublette Le Bourg N Saint-Sauveur-d’Aunis

Téléthon Tournoi de pétanque en doublette

Le Bourg N Boulodrome Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Par personne

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Inscription sur place à 13h30 et jet du but à 14h.

Le Bourg N Boulodrome Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 39 89 80

English :

On-site registration at 1.30pm and goal throwing at 2pm.

German :

Anmeldung vor Ort um 13:30 Uhr und Torwurf um 14:00 Uhr.

Italiano :

Registrazione in loco alle 13.30 e lancio della porta alle 14.00.

Espanol :

Inscripción in situ a las 13.30 horas y lanzamiento de la meta a las 14.00 horas.

L’événement Téléthon Tournoi de pétanque en doublette Saint-Sauveur-d’Aunis a été mis à jour le 2025-11-18 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin