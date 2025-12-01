Téléthon tournoi de poker Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer

Téléthon tournoi de poker

Salle de l’Atelier 11, rue Georges Claude Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 09:30:00

fin : 2025-12-13 20:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Un week-end à Vaux-sur-Mer consacré au Téléthon avec diverses animations. Dans ce cadre, un tournoi de poker est organisé par l’association Vaux Océan Poker.

+33 6 22 58 19 06 vauxoceanpoker@gmail.com

English :

A weekend in Vaux-sur-Mer dedicated to the Telethon, with a variety of events. A poker tournament is organized by the Vaux Océan Poker association.

German :

Ein Wochenende in Vaux-sur-Mer, das mit verschiedenen Veranstaltungen dem Telethon gewidmet ist. In diesem Rahmen findet ein Pokerturnier statt, das von der Vereinigung Vaux Océan Poker organisiert wird.

Italiano :

Un fine settimana a Vaux-sur-Mer dedicato a Telethon, con una serie di eventi. L’associazione Vaux Océan Poker organizza un torneo di poker.

Espanol :

Fin de semana en Vaux-sur-Mer dedicado al Teletón, con diversos actos. La asociación Vaux Océan Poker organiza un torneo de póquer.

L’événement Téléthon tournoi de poker Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-12 par Mairie de Vaux-sur-mer