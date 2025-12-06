Téléthon tournoi de squash Malemort

Téléthon tournoi de squash

Téléthon tournoi de squash Malemort samedi 6 décembre 2025.

Téléthon tournoi de squash

Complexe des Escures Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Tournoi de squash homologué par Le Squash Club des Escures
Ouvert à tous les licenciés

9h-18h au Complexe des Escures.
Inscription 18€ dont 10€ reversés à l’AFM Téléthon   .

Complexe des Escures Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 88 69 30  squashdesescures19@gmail.com

English : Téléthon tournoi de squash

L’événement Téléthon tournoi de squash Malemort a été mis à jour le 2025-12-02 par Brive Tourisme