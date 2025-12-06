Téléthon tournoi de squash

Complexe des Escures Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Tournoi de squash homologué par Le Squash Club des Escures

Ouvert à tous les licenciés

9h-18h au Complexe des Escures.

Inscription 18€ dont 10€ reversés à l’AFM Téléthon .

Complexe des Escures Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 88 69 30 squashdesescures19@gmail.com

English : Téléthon tournoi de squash

L’événement Téléthon tournoi de squash Malemort a été mis à jour le 2025-12-02 par Brive Tourisme