Téléthon tournoi de squash Malemort

Tournoi de squash homologué par Le Squash Club des Escures
Ouvert à tous les licenciés
9h-18h au Complexe des Escures.
Inscription 18€ dont 10€ reversés à l’AFM Téléthon .
Complexe des Escures Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 88 69 30 squashdesescures19@gmail.com
