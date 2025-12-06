Téléthon Tournoi Touch Tennis par l’ASV Malemort Tennis-Padel Malemort
Téléthon Tournoi Touch Tennis par l’ASV Malemort Tennis-Padel Malemort samedi 6 décembre 2025.
Téléthon Tournoi Touch Tennis par l’ASV Malemort Tennis-Padel
Complexe des Escures Malemort Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Tournoi Touch Tennis par l’ASV Malemort Tennis-Padel
14h30-18h au complexe des Escures. Tarif 10€ (fonds reversés à l’AFM Téléthon)
Inscription avant le jeudi 4 décembre auprès de Marina ou au 07 82 25 30 47. .
Complexe des Escures Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 25 30 47
English : Téléthon Tournoi Touch Tennis par l’ASV Malemort Tennis-Padel
L’événement Téléthon Tournoi Touch Tennis par l’ASV Malemort Tennis-Padel Malemort a été mis à jour le 2025-12-02 par Brive Tourisme