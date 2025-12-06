Téléthon Tournoi Touch Tennis par l’ASV Malemort Tennis-Padel Malemort

Téléthon Tournoi Touch Tennis par l’ASV Malemort Tennis-Padel

Téléthon Tournoi Touch Tennis par l’ASV Malemort Tennis-Padel Malemort samedi 6 décembre 2025.

Téléthon Tournoi Touch Tennis par l’ASV Malemort Tennis-Padel

Complexe des Escures Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Tournoi Touch Tennis par l’ASV Malemort Tennis-Padel

14h30-18h au complexe des Escures. Tarif 10€ (fonds reversés à l’AFM Téléthon)
Inscription avant le jeudi 4 décembre auprès de Marina ou au 07 82 25 30 47.   .

Complexe des Escures Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 25 30 47 

English : Téléthon Tournoi Touch Tennis par l’ASV Malemort Tennis-Padel

L’événement Téléthon Tournoi Touch Tennis par l’ASV Malemort Tennis-Padel Malemort a été mis à jour le 2025-12-02 par Brive Tourisme