Téléthon Tournoi Touch Tennis par l’ASV Malemort Tennis-Padel Malemort

Téléthon Tournoi Touch Tennis par l’ASV Malemort Tennis-Padel

Complexe des Escures Malemort Corrèze

Tournoi Touch Tennis par l’ASV Malemort Tennis-Padel

14h30-18h au complexe des Escures. Tarif 10€ (fonds reversés à l’AFM Téléthon)

Inscription avant le jeudi 4 décembre auprès de Marina ou au 07 82 25 30 47. .

Complexe des Escures Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 25 30 47

