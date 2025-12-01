Téléthon Tournois sportifs Tennis de la Charme Étupes
Téléthon Tournois sportifs Tennis de la Charme Étupes samedi 13 décembre 2025.
Téléthon Tournois sportifs
Tennis de la Charme 44 Rue de la Libération, 25460 Étupes
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
2025-12-13
Tournoi organisé par le Tennis Club de la Charme et ouvert à tous. Restauration sur réservation.
Tennis de la Charme 44 Rue de la Libération, 25460 Étupes Étupes 25460 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 61 00 mairie@etupes.fr
