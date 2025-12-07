[Téléthon] Trail de Roumare Roumare
11 Rue des Deux Tilleuls Roumare Seine-Maritime
Le club Trail Roumare 76 vous invite ce dimanche 07 décembre à son Trail pour le Téléthon.
Il y aura 3 départs partant du parc des tulipiers de Roumare le premier à 9h, le second à 10h et le troisième à 11h.
Seul, en famille ou en équipe, dépassez vous en courant ou en marchant le plus de kilomètres possible.
Vente de café et crêpes sur place. Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon. .
11 Rue des Deux Tilleuls Roumare 76480 Seine-Maritime Normandie +33 6 29 75 65 14 trailroumare76@gmail.com
