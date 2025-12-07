Téléthon Trébons à la salle Omnisports Pouzac

Téléthon Trébons

salle Omnisports POUZAC Pouzac Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-07 07:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Téléthon Trébons 2025

Samedi 6 décembre, 20h30, comédie L’Amnésique par la cie Pyr’Ainés (salle des fêtes de Hiis).

Dimanche 7 décembre, 7h–17h, vide-grenier à la salle omnisports de Pouzac (réservations 06 35 44 63 79).

Tombola, buvette, crêpes et sandwiches !

salle Omnisports POUZAC Pouzac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 35 44 63 79

English :

Telethon Trébons 2025

Saturday December 6, 8.30pm, comedy L?Amnésique by the Pyr?Ainés company (Hiis village hall).

Sunday December 7, 7am?5pm, garage sale at the Pouzac sports hall (reservations: 06 35 44 63 79).

Tombola, refreshments, crêpes and sandwiches!

German :

Telethon Trébons 2025

Samstag, 6. Dezember, 20.30 Uhr, Komödie L?Amnésique von der Cie Pyr?Ainés (Festsaal von Hiis).

Sonntag, 7. Dezember, 7?17 Uhr, Flohmarkt in der Sporthalle von Pouzac (Reservierungen: 06 35 44 63 79).

Tombola, Getränkestand, Crêpes und Sandwiches!

Italiano :

Trébons 2025 Telethon:

Sabato 6 dicembre, ore 20.30, commedia L’Amnésique della compagnia Pyr?Ainés (sala del villaggio di Hiis).

Domenica 7 dicembre, dalle 7.00 alle 17.00, vendita di garage presso il palazzetto dello sport di Pouzac (prenotazioni: 06 35 44 63 79).

Tombola, rinfresco, crêpes e panini!

Espanol :

Telemaratón Trébons 2025:

Sábado 6 de diciembre, 20.30 h, comedia L’Amnésique de la compañía Pyr’Ainés (ayuntamiento de Hiis).

Domingo 7 de diciembre, de 7.00 a 17.00 h, venta de garaje en el polideportivo de Pouzac (reservas: 06 35 44 63 79).

Rifa, refrescos, crepes y bocadillos

