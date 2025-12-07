Téléthon Trébons à la salle Omnisports Pouzac
Téléthon Trébons à la salle Omnisports Pouzac dimanche 7 décembre 2025.
Téléthon Trébons
à la salle Omnisports POUZAC Pouzac Hautes-Pyrénées
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-12-07 07:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Téléthon Trébons 2025
Samedi 6 décembre, 20h30, comédie L’Amnésique par la cie Pyr’Ainés (salle des fêtes de Hiis).
Dimanche 7 décembre, 7h–17h, vide-grenier à la salle omnisports de Pouzac (réservations 06 35 44 63 79).
Tombola, buvette, crêpes et sandwiches !
à la salle Omnisports POUZAC Pouzac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 35 44 63 79
English :
Telethon Trébons 2025
Saturday December 6, 8.30pm, comedy L?Amnésique by the Pyr?Ainés company (Hiis village hall).
Sunday December 7, 7am?5pm, garage sale at the Pouzac sports hall (reservations: 06 35 44 63 79).
Tombola, refreshments, crêpes and sandwiches!
German :
Telethon Trébons 2025
Samstag, 6. Dezember, 20.30 Uhr, Komödie L?Amnésique von der Cie Pyr?Ainés (Festsaal von Hiis).
Sonntag, 7. Dezember, 7?17 Uhr, Flohmarkt in der Sporthalle von Pouzac (Reservierungen: 06 35 44 63 79).
Tombola, Getränkestand, Crêpes und Sandwiches!
Italiano :
Trébons 2025 Telethon:
Sabato 6 dicembre, ore 20.30, commedia L’Amnésique della compagnia Pyr?Ainés (sala del villaggio di Hiis).
Domenica 7 dicembre, dalle 7.00 alle 17.00, vendita di garage presso il palazzetto dello sport di Pouzac (prenotazioni: 06 35 44 63 79).
Tombola, rinfresco, crêpes e panini!
Espanol :
Telemaratón Trébons 2025:
Sábado 6 de diciembre, 20.30 h, comedia L’Amnésique de la compañía Pyr’Ainés (ayuntamiento de Hiis).
Domingo 7 de diciembre, de 7.00 a 17.00 h, venta de garaje en el polideportivo de Pouzac (reservas: 06 35 44 63 79).
Rifa, refrescos, crepes y bocadillos
