Téléthon TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

Téléthon

TRIE-SUR-BAISE 31 place de la mairie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 12:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Ventes de gâteaux, boissons chaudes et jouets au profit du Téléthon.

Urne dons devant l’Office de Tourisme.

.

TRIE-SUR-BAISE 31 place de la mairie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 50 88 ot@tourismecoteaux65.fr

English :

Sale of cakes, hot drinks and toys in aid of the Telethon.

Donation box in front of the Tourist Office.

German :

Verkauf von Kuchen, warmen Getränken und Spielzeug zugunsten des Telethon.

Spendenurne vor dem Office de Tourisme.

Italiano :

Vendita di torte, bevande calde e giocattoli a favore di Telethon.

Cassetta per le donazioni davanti all’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Venta de pasteles, bebidas calientes y juguetes a beneficio del Teletón.

Caja de donativos frente a la Oficina de Turismo.

L’événement Téléthon Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2025-10-28 par HPTE|CDT65