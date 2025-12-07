Téléthon TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse
Téléthon TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse dimanche 7 décembre 2025.
Téléthon
TRIE-SUR-BAISE 31 place de la mairie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 12:00:00
2025-12-07
Ventes de gâteaux, boissons chaudes et jouets au profit du Téléthon.
Urne dons devant l’Office de Tourisme.
+33 5 62 35 50 88 ot@tourismecoteaux65.fr
English :
Sale of cakes, hot drinks and toys in aid of the Telethon.
Donation box in front of the Tourist Office.
German :
Verkauf von Kuchen, warmen Getränken und Spielzeug zugunsten des Telethon.
Spendenurne vor dem Office de Tourisme.
Italiano :
Vendita di torte, bevande calde e giocattoli a favore di Telethon.
Cassetta per le donazioni davanti all’Ufficio del Turismo.
Espanol :
Venta de pasteles, bebidas calientes y juguetes a beneficio del Teletón.
Caja de donativos frente a la Oficina de Turismo.
L’événement Téléthon Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2025-10-28 par HPTE|CDT65