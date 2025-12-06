Téléthon

Halles Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez faire bouger les lignes avec nous pour continuer de faire reculer la maladie. .

Halles Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 66 45 17

English : Téléthon

German : Téléthon

Italiano :

Espanol : Téléthon

L’événement Téléthon Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou